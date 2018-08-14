Messi’den tarihi rekor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ’den tarihi rekor

    Messi’den tarihi rekor
    Barça'nın Sevilla'yı yenerek 'nı müzesine götürmesiyle bir rekor daha kırdı. 31'lik yıldız, 33. kupasını kazanarak V. Kobe'ye giden İniesta'yı geçti. Messi 9 lig, 4 Devler Ligi, 3 Süper Kupa, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 6 ve 8 İspanya Süper Kupası kazandı.
    1. 14.8.2018
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