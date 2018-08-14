Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan: "Biz sağlamız"
Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan “Temelleri sağlam bir ülkeyiz. Ülkemize güvenelim” dedi.
15 TEMMUZ'UN YANINDA BİR HİÇ!
Bilal Erdoğan açılışını yaptığı toplantıda sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an yaşadığımız 15 Temmuz'un yanında çok küçük bir şey. Allah'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir. Çünkü Türkiye, ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke. Kim ne derse desin. Şunun, bunun ne dediğine bakmadan biz ülkemize güvenmek zorundayız. Hep birlikte sorunları aşarız. Ben UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek toplantısı için İstanbul'a gelen herkese teşekkür ediyorum"
'ÇOK GURURLUYUZ'
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, oluşturdukları bu organizasyonla gurur duyduklarını söyledi. Erdoğan "Batı hegemonyası 200 yıldır dünyayı ekonomik, askeri ve siyasi meselelerle kutuplu hale getirdi. Bu durum dünyanın geri kalananı mutlu ve huzurlu bir yer yapmadı. Biz kültürel geçmişimize, sporlarımıza sahip çıkarak ortak bir paydada buluşuyoruz. Gururluyuz" dedi.
'BARIŞÇIL BİR DÜNYA İÇİN'
"Etnospor kültürel sorumlulukları üzerine alarak geleneksel sporları destekliyor. Biz bu şekilde daha barışçıl bir dünyaya katkıda bulunuyoruz. Böyle bir dünyada farklı kültürlerden gele n insanlar arasında karşılıklı saygı var. Daha renkli bir dünyanın kurulmasına katkılarımız oluyor"
KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şöyle konuştu: "Geleneksel sporlar, ülkelerin izini taşıyor. Geçmişle gelecek arasında bir köprü oluyor"
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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