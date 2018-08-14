Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan: "Biz sağlamız" – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Dünya Etnospor Başkanı : "Biz sağlamız"

    Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan: "Biz sağlamız"

    Dünya Etnospor Başkanı “Temelleri sağlam bir ülkeyiz. Ülkemize güvenelim” dedi.

    Dünya Etnospor Konfederasyonu ve iş birliğiyle düzenlenen toplantı 'da başladı. Toplantıya katılan Başkanı , gelişmeleri değerlendirdi. Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan "Dünyada siyasi, ekonomi olarak tek, çift kutupluluk bunlar tartışılmıştır, tartışılacaktır. Kültürel olarak dünyanın tek kutupluluğa, tek renkliliğe gitmesi ise kabul edilebilir değildir. Kabul edilebilir olmadığı gibi insanları daha huzurlu, daha mutlu kılmaz" ifadelerini kullandı.

    15 TEMMUZ'UN YANINDA BİR HİÇ!
    Bilal Erdoğan açılışını yaptığı toplantıda sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an yaşadığımız 'un yanında çok küçük bir şey. Allah'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir. Çünkü , ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke. Kim ne derse desin. Şunun, bunun ne dediğine bakmadan biz ülkemize güvenmek zorundayız. Hep birlikte sorunları aşarız. Ben UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek toplantısı için İstanbul'a gelen herkese teşekkür ediyorum"

    'ÇOK GURURLUYUZ'
    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, oluşturdukları bu organizasyonla gurur duyduklarını söyledi. Erdoğan "Batı hegemonyası 200 yıldır dünyayı ekonomik, askeri ve siyasi meselelerle kutuplu hale getirdi. Bu durum dünyanın geri kalananı mutlu ve huzurlu bir yer yapmadı. Biz kültürel geçmişimize, sporlarımıza sahip çıkarak ortak bir paydada buluşuyoruz. Gururluyuz" dedi.

    'BARIŞÇIL BİR DÜNYA İÇİN'
    "Etnospor kültürel sorumlulukları üzerine alarak geleneksel sporları destekliyor. Biz bu şekilde daha barışçıl bir dünyaya katkıda bulunuyoruz. Böyle bir dünyada farklı kültürlerden gele n insanlar arasında karşılıklı saygı var. Daha renkli bir dünyanın kurulmasına katkılarımız oluyor"

    KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şöyle konuştu: "Geleneksel sporlar, ülkelerin izini taşıyor. Geçmişle gelecek arasında bir köprü oluyor"
    1. 14.8.2018
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