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    16 Ocak 2018, Salı
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    İspanyollar böyle duyurdu: 'ın batışı

    İspanyollar böyle duyurdu: Arda Turan'ın batışı

    ’nın ’den 41 milyon euro'ya transfer ettiği, kendisinden bekleneni veremeyen, son dönemde forma şansı dahi bulamayan ve Türkiye’ye geri dönen için İspanyol Marca gazetesi özel bir haber yayınladı.

    , İspanyol basınında günün konusu oldu!

    Marca gazetesi, 'Arda Turan'ın batışı' (El hundimiento de Arda Turan) başlıklı bir analiz yayınlarken, milli futbolcunun iz bırakamadan Katalan ekibinden ayrıldığının altını çizdi.

    Analizde 'de sergilediği iyi performans sayesinde 'nın ilk 11 oyuncusu olarak kadrosuna kattığı Arda Turan'ın tam bir hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken Arda'nın ilk 6 ay Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle oynayamadığını ve yine son 6 ay performansı yeterli bulunmadığı için oynayamadan 'dan ayrıldığına vurgu yapıldı.



    Barcelona'daki günlerinin Arda Turan için her geçen gün daha da kötüye gittiğine yer verilen analizde, Arda Turan'ın yarım sezonluk performansında sadece 'da 3 maçın tamamında oynadığı, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sonradan oyuna girdiği ve kupada bir dakika bile görev alamadığı vurgulandı.

    Neymar'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı 2016/17 sezonunun başlangıcında ise Arda Turan'ın iyi bir başlangıç yaptığı, Neymar'ın dönüşü sonrası ise Arda Turan'ın sezonun geri kalanında tam anlamıyla kayıpları oynadığı da analizde ifade edildi.

    Barcelona'ya transferinden sonra 10 kez sakatlanan Arda Turan'ın, Katalan ekibinde unutulan adam olduğu yorumuna da yer verilen yazıda Barcelona'dan hiçbir iz bırakmadan gönderilen Arda Turan'dan bir kuruş bile kazanılamadığı ifade edildi.

    Barcelona'ya 2015 yılında transfer olan Arda Turan, 55 maçta 3 bin 17 dakika sahada kalırken, 15 gol atıp 11 de asist yaptı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:41
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