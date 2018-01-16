İspanyollar böyle duyurdu: Arda Turan'ın batışı
Barcelona’nın Atletico Madrid’den 41 milyon euro'ya transfer ettiği, kendisinden bekleneni veremeyen, son dönemde forma şansı dahi bulamayan ve Türkiye’ye geri dönen Arda Turan için İspanyol Marca gazetesi özel bir haber yayınladı.
Arda Turan, İspanyol basınında günün konusu oldu!
Marca gazetesi, 'Arda Turan'ın batışı' (El hundimiento de Arda Turan) başlıklı bir analiz yayınlarken, milli futbolcunun iz bırakamadan Katalan ekibinden ayrıldığının altını çizdi.
Analizde Atletico Madrid'de sergilediği iyi performans sayesinde Barcelona'nın ilk 11 oyuncusu olarak kadrosuna kattığı Arda Turan'ın tam bir hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken Arda'nın ilk 6 ay Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle oynayamadığını ve yine son 6 ay performansı yeterli bulunmadığı için oynayamadan İspanya'dan ayrıldığına vurgu yapıldı.
Barcelona'daki günlerinin Arda Turan için her geçen gün daha da kötüye gittiğine yer verilen analizde, Arda Turan'ın yarım sezonluk performansında sadece La Liga'da 3 maçın tamamında oynadığı, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sonradan oyuna girdiği ve kupada bir dakika bile görev alamadığı vurgulandı.
Neymar'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı 2016/17 sezonunun başlangıcında ise Arda Turan'ın iyi bir başlangıç yaptığı, Neymar'ın dönüşü sonrası ise Arda Turan'ın sezonun geri kalanında tam anlamıyla kayıpları oynadığı da analizde ifade edildi.
Barcelona'ya transferinden sonra 10 kez sakatlanan Arda Turan'ın, Katalan ekibinde unutulan adam olduğu yorumuna da yer verilen yazıda Barcelona'dan hiçbir iz bırakmadan gönderilen Arda Turan'dan bir kuruş bile kazanılamadığı ifade edildi.
Barcelona'ya 2015 yılında transfer olan Arda Turan, 55 maçta 3 bin 17 dakika sahada kalırken, 15 gol atıp 11 de asist yaptı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:41
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
İspanyollar böyle duyurdu: Arda Turan'ın batışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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