İşte Arda'nın Barcelona günlerinin bittiğinin resmi!..
Arda Turan'ın 7 numarası, 160 milyon Euro karşılığında transfer edilen Philippe Coutinho'a verildi!
İşte o fotoğraf;
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:52
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 16
Yorum
erkam genc aboubakar etkisi yaratır buyuk paralara satılır iyi oldu
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Abdülkadir: Burak abi beni affet!
Toplam 1
Yorum
fatih Olur öyle canını sıkma yiğit çocuk
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Monterrey de Gomis’in peşinde
Toplam 4
Yorum
GS'li bu devirde 5 m dolarmı :D futbol piyasasına göre 5 değil 50 eder. 5m euro imza parası cart curt biz adama verdik size niye zararına vercez !
İşte Arda'nın Barcelona günlerinin bittiğinin resmi!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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