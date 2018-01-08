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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    İşte Arda'nın günlerinin bittiğinin resmi!..

    İşte Arda'nın Barcelona günlerinin bittiğinin resmi!..

    'ın 7 numarası, 160 milyon Euro karşılığında edilen 'a verildi!

    Büyük umutlarla Atletico Madrid'den 'ya olan milli futbolcumuz 'ın giydiği 7 numaralı formayı yeni transfer terletecek. Bu gelişme Arda Turan'ın Barcelona günlerinin bittiği şeklinde yorumlandı

    İşte o fotoğraf;

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:52
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