 Barça’da büyük gün – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Barça’da büyük gün

    Barça’da büyük gün
    Neymar'ın Fransız ekibi PSG'ye transferinin ardından birçok ismi gündemine alan için büyük gün geldi. Katalan ekibi, 130 milyon poundluk bir bonservis bedeli teklifinde bulunduğu Philippe için Liverpool'dan yanıt alacak. Avrupa basınının da takipte olduğu bu transfer görüşmesi uzun bir aradan sonra bugün netlik kazanacak.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:42
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