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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim-Beşiktaş maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Hoffenheim-Beşiktaş maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oluyor. Avrupa'da ilk sınavını kazanan siyah beyazlılar deplasmanda serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. İlk maçında mağlup olan Hoffenheim taraftarı önünde galibiyetle tanışmak istiyor. Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 20:49 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 21:50
Hoffenheim-Beşiktaş maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçında Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesiyle devam ediyor. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan siyah beyazlılar, Almanya deplasmanında da puan hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉HOFFENHEIM-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da oynanan mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetiyor.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Hoffenheim - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK: VLAHOVIC, CERNY VE RASHICA YOK

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına üç oyuncusundan yoksun çıkacak. Dusan Vlahovic, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gördü ve maç öncesi antrenmana katılmadı. Sırp golcü, bu nedenle kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'de Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny'nin yapılan MR incelemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisi devam eden Çek futbolcu da Almanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Milot Rashica da tedavisinin sürmesi nedeniyle Hoffenheim maçının kadrosunda yer almadı. Bu üç eksik, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özellikle hücum hattındaki tercihlerini etkiliyor.

ORKUN KÖKÇÜ VE HYEON-GYU OH ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün orta sahadaki performansı ve Hyeon-gyu Oh'un hücum hattındaki rolü Hoffenheim karşılaşması öncesinde öne çıkıyor. Vlahovic'in kadroda bulunmaması nedeniyle Oh'un santrfor bölgesinde görev alması bekleniyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kanatlarda ve hücumun arkasında yapacağı tercihler de karşılaşmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Ancak kesin kadro açıklanmadan oyuncuların ilk 11'de yer alacağı kesinlik kazanmış sayılmıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında da puan alarak turnuvadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hoffenheim ise kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini kullanarak galibiyet arayacak. İki takımın mücadelesi, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında dikkat çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor.

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