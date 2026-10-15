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Anasayfa Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan Salih Özcan ve Ndidi açıklaması!

Vincenzo Italiano'dan Salih Özcan ve Ndidi açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 21:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 21:08
Vincenzo Italiano'dan Salih Özcan ve Ndidi açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçı öncesi kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Vincenzo Italiano: "İki takım da iyi baskı yapan takımlar. Bugünkü maçta çok fazla ikili mücadele göreceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor, çok fazla koşmalıyız. Toplu ve topsuz birebirlerde çok iyi olmamız gerekiyor. Topsuz oyunda dikkatli olmamız, toplu oyunda ise kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bence bunlar bugün önemli olacak. Zor bir maç olacak, çok dikkatli olmamız gereken bir maç bizi bekliyor."

SALİH ÖZCAN VE NDIDI...

"Bu teknik ya da taktik bir durum değil. Ndidi'yi de işin içine katmamız gerekiyor, dakika almayı hak ediyor. O yüzden süre verdim. Salih de bu sezon çok fazla maç oynadı ve önümüzde de çok maç var. O yüzden Ndidi'ye forma verdim. Ndidi yüksek seviye, iyi bir oyuncu. Bugün de süre alması gerekiyor. İyi işler yapacağını düşünüyorum."

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