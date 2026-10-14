Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan Vlahovic açıklaması! Son durumu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN AÇIKLAMALARI

Vincenzo Italiano: "Çok farklı iki ligden bahsediyoruz. Avrupa başka, Süper Lig başka. İkisinin de hikayesi farklı. Her şeyi farklı. Puanlar da farklı. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Avrupa'da takımların motivasyonu farklı olabiliyor. Ligine kötü başlayan bir takım, Avrupa'da başka şeyler yapabiliyor. Biz kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak isteyecektir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim Avrupa'da önceliğimiz lig aşamasını geçmek, ilk 8 veya ilk 24 olur, hiç fark etmez. En büyük odağımız, lig aşamasından çıkmak. Biz buraya kalmak için çok mücadele ettik, 3 zorlu tur atladık ve buraya kaldık. Avrupa Ligi'ne iyi başladık, grubumuz zor, maçlarımız zor. Yarın maksimum konsantrasyon ve dikkatle elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." VLAHOVIC SÖZLERİ "Vlahovic maalesef aramızda olmayacak. Bağırsaklarında problem var. İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Önümüzde çok fazla ve sıkışık tarihlerde maçlar var. O da gelmek istemedi. Ümit de geçen gün hastaydı. Onu da ligde kullanamadık. Vlahovic yerine oynayacak oyuncularımız var, problem olmayacak. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok. "DEPLASMANLARDA DA KAZANMAK İSTİYORUZ" "Deplasmanda maçlar kaybettik, kaybetmeme ihtimalimiz kesinlikle vardı. İç sahaya yakın bir oyun oynamalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz. İç sahada taraftar faktörü var. İç sahada daha fazla pozisyona giriyoruz. Toplu ve topsuz daha iyi oynuyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Bunu hepimiz biliyoruz, merak etmeyin. Daha çok başlardayız, önümüzde uzun bir yol var. Fiziksel ve mental olarak kendimizi iyi gösterdik. Maksimum seviyeye getirebiliriz kendimizi. Çünkü, deplasmanlarda da kazanmak istiyoruz. Deplasmanlar asla kolay değildir. Daha takım gibi oynamalıyız. Yarın da önümüzde zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz."

"ÜÇ KULVARDA İDDİALI OLMAK İSTİYORSANIZ..."

"Herkes kazanmak istiyor, biz de istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Bu açlığı göstermeliyiz. Üç kulvarda iddialı olmak istiyorsanız, isteğinizin ve mentalinizin aynı olması lazım. Yarın kazanmak istiyoruz. Rakibin analizini yaptık, videolar izledik, bunları konuştuk. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorduk. Yarın nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Kendimizi göstermek istiyoruz. Maçı kontrol edebilecek miyiz, geride mi karşılayacağız bakalım ama önemli olan kazanma isteği!"

SALİH ÖZCAN'IN SÖZLERİ

Salih Özcan: "Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Kendimize güvenmeliyiz. Hoffenheim iyi bir takım. Taraftarımız yarın coşkuyla gelecek stadyuma. Bizim için başka bir motivasyon olacak. Konsantre olmamız, hata yapmamamız lazım. Oyun stilimizi göstermemiz ve 3 puanı almamız lazım."

"Hoffenheim bu seneye iyi başlayamadı ama iyi takım. Hatalar yapmamak lazım. Hatalar yapmazsak iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorum.

Hoffenheim gerçekten aslında kaliteli ve genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da o seviyede iyi oynadılar. Kötü başladılar diye biz de rakibi hafife almamalıyız. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. İnşallah 3 puanla eve döneceğiz."