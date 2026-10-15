Union Saint-Gilloise - Real Sociedad karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, sahasında İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ı konuk edecek. Organizasyona Viktoria Plzen deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Union SG, yenilmezlik serisini sürdürerek ikinci maçından da üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Bournemouth karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Real Sociedad ise Pellegrino Matarazzo yönetiminde Avrupa'daki ilk galibiyetini arayacak. Belçika ekibinin karşılaşmayı kendi stadı yerine Leuven'de oynaması ve iki takımın kadro durumları mücadele öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Peki, Union Saint-Gilloise - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, takımların form durumları, muhtemel 11'ler ve Avrupa Ligi'nden öne çıkan detaylar...

UNION SAINT-GILLOISE - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise - Real Sociedad karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Belçika temsilcisinin ev sahipliğindeki mücadele, Leuven kentinde bulunan King Power at Den Dreef Stadı'nda oynanacak.

UNION SAINT-GILLOISE - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint-Gilloise ile Real Sociedad arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

UNION SAINT-GILLOISE SON 8 MAÇINDA YENİLMEDİ

Union Saint-Gilloise, Real Sociedad karşılaşması öncesinde bütün organizasyonlarda yakaladığı başarılı form grafiğiyle dikkat çekiyor.

David Hubert yönetimindeki Belçika ekibi, oynadığı son sekiz resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Bu süreçte altı galibiyet ve iki beraberlik elde eden Union SG, son lig karşılaşmasında OH Leuven ile 1-1 berabere kaldı.

Belçika Pro League'de 20 puanla dördüncü sırada yer alan Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi'nde de üst sıralarda kalmak istiyor.

REAL SOCIEDAD LA LIGA'DA İKİDE İKİ YAPTI

Real Sociedad, Belçika deplasmanı öncesinde İspanya La Liga'da art arda galibiyetler elde etti.

Valencia'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Bask temsilcisi, son karşılaşmasında Deportivo La Coruña'yı da aynı skorla yenmeyi başardı.

Üst üste iki galibiyetle puanını 13'e yükselten Real Sociedad, La Liga'da altıncı sıraya yerleşti.

REAL SOCIEDAD'DA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Real Sociedad'da Belçika deplasmanı öncesinde sağ bek bölgesindeki sakatlıklar dikkat çekiyor.

Jon Aramburu ve Alvaro Odriozola, maç önü sağlık raporlarında forma giymesi beklenmeyen isimler arasında gösteriliyor.

Teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun savunmanın sağında Hector Fort'u değerlendirmesi bekleniyor.

İspanyol temsilcisinde Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes, Luka Sucic ve Sergio Gómez gibi isimler de kadro seçenekleri arasında bulunuyor.

UNION SAINT-GILLOISE - REAL SOCIEDAD MUHTEMEL 11'LER

Union Saint-Gilloise: Koffi, Havenaar, Chibani, Sylla, Van De Perre, Patris, Zeneli, Olaru, Guilherme Smith, Mofokeng, Biondic.

Real Sociedad: Marrero, Hector Fort, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Turrientes, Yangel Herrera, Luka Sucic, Gonçalo Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea.

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