Freiburg-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Freiburg, sahasında İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Freiburg-Basel maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Freiburg-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Freiburg-Basel Graz maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak Freiburg-Basel maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.