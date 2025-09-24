Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Real Betis-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında İspanya temsilcisi Real Betis, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Real Betis-Nottingham Forest maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Real Betis-Nottingham Forest maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Nottingham Forest maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.