  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 15:02 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 15:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turun ilk maçını 6 Mart Perşembe günü sahasında oynayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Lazio, Athletico Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ile play-off turunda rakiplerini eleyen Viktoria Pilsen, Ajax, Real Sociedad, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, AZ Alkmaar, FCSB ve Roma kura çekiminde yer aldı.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Roma - Athletico Bilbao eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs'ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Fenerbahçe - Rangers

Bodo/Glimt - Olympiakos

FCSB - Lyon

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

Ajax - Eintracht Frankfurt

Viktoria Pilsen - Lazio

Roma - Athletico Bilbao

İŞTE F.BAHÇE'NİN FİNAL YOLU

Rangers hangi ülkenin takımı? Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'a İspanyol sağ bek! R. Madrid de peşinde
DİĞER
'Başka Bir Gün' dün geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan "Büyük Kongre" mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi
Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers hangi ülkenin takımı? Rangers hangi ülkenin takımı? 15:16
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun rotası açıklandı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun rotası açıklandı 15:13
G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı 15:10
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 15:01
Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu 14:34
G.Saray'a İspanyol sağ bek! R. Madrid de peşinde G.Saray'a İspanyol sağ bek! R. Madrid de peşinde 14:28
Daha Eski
Trabzonspor'da Folcarelli sakatlandı! Trabzonspor'da Folcarelli sakatlandı! 13:55
Leicester City-Brentford maçı ne zaman? Leicester City-Brentford maçı ne zaman? 13:13
İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 12:53
Denizlispor'un tesislerinde doğalgaz kesildi! Denizlispor'un tesislerinde doğalgaz kesildi! 12:48
Torreira'dan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama! Torreira'dan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama! 12:33
PFDK'den Arda Turan açıklaması! PFDK'den Arda Turan açıklaması! 12:30