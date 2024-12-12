Lyon - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lyon - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lyon ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon - Eintracht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Eintracht maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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