FC Sheriff - Servette maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

FC Sheriff - Servette maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. FC Sheriff ile Servette kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Sheriff - Servette maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC SERIFF - SERVETTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FC Sheriff - Servette maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.