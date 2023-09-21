Haberler UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sparta Prag ile Aris Limassol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:30
Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Aris Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Sparta Prag ile Aris Limassol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sparta Prag - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTA PRAG - ARIS LIMASSOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sparta Prag - Aris Limassol maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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