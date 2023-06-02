Mendilibar tarih yazdı

Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla, Roma'yı penaltı atışları sonucu yenerek şampiyon olurken, İspanyol teknik direktör Mendilibar, ilk kez Avrupa kupası sevinci yaşadı. Mart ayında Mendilibar'ı getiren kırmızı-beyazlılar, Avrupa Ligi kupasını 7. kez müzesine götürerek 62 yaşındaki teknik adamla çıkışını sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, 5'i Avrupa Ligi, 11'i lig olmak üzere 16 maça çıktı ve 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
AvrupaLigi Finali'nde Sevilla, Roma'yı penaltı atışları sonucu yenerek şampiyon olurken, İspanyol teknik direktör Mendilibar, ilk kez Avrupa kupası sevinci yaşadı. Mart ayında Mendilibar'ı getiren kırmızı-beyazlılar, Avrupa Ligi kupasını 7. kez müzesine götürerek 62 yaşındaki teknik adamla çıkışını sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, 5'i Avrupa Ligi, 11'i lig olmak üzere 16 maça çıktı ve 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.