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UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final aşaması, perşembe günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. İşte maç programı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:10
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final heyecanı perşembe günü oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

22.00 Roma - Feyenoord (0-1)
22.00 Sevilla - Manchester United (2-2)
22.00 Sporting Lizbon - Juventus (0-1)
22.00 Royale Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen (1-1)

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