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Avrupa'da şölen

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları bugün oynanıyor.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Avrupa'da şölen
Avrupa'nın iki ve üç numaralı kupasında çeyrek final ilk maçları bugün oynanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde, Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz), Bayer Leverkusen (Almanya)-Union SaintGilloise (Belçika) (22.00), Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) (19.45) maçları yapılacak. Rövanşlar 20 Nisan'da yapılacak. Rövanşı 20 Nisan'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final programı ise şöyle: 19.45 Gent (Belçika)-West Ham United (İngiltere), 22.00 Lech Poznan (Polonya)-Fiorentina (İtalya), Anderlecht (Belçika)- AZ Alkmaar (Hollanda), Basel (İsviçre)-Nice (Fransa).
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