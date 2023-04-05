Haberler UEFA Avrupa Ligi Feyenoord ile Roma maçlarına deplasman takım taraftarı alınmayacak

Feyenoord ile Roma maçlarına deplasman takım taraftarı alınmayacak

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak Feyenoord ile Roma arasındaki maçlar, yüksek riskli olarak değerlendirildiği için stadyuma deplasman seyircisi alınmayacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 11:20
Feyenoord ile Roma maçlarına deplasman takım taraftarı alınmayacak

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord ile Roma arasında oynanacak maçlarda, deplasman takım taraftarı stada alınmayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Hollanda ve İtalya emniyetiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasındaki maçların yüksek riskli olarak değerlendirildiği ve stada deplasman takım taraftarının alınmamasına karar verildiği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord, Roma'yı 13 Nisan'da konuk edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 20 Nisan'da Roma'da oynanacak.

İlk olarak İtalyan yetkililer, başkent Roma'da oynanacak karşılaşmaya Hollandalı taraftarların alınmayacağını belirterek UEFA'ya başvurmuştu.

Söz konusu kararın gerekçesi, iki ekip arasında önceki maçlarda yaşanan olaylara dayanıyor. 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde eşleşen kulüplerin taraftarı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan maç öncesi birbiriyle çatışmış ve çıkan olaylarda 19 emniyet görevlisi yaralanmıştı.

Taraflar arasında yine UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi 19 Şubat 2015'te yaşanan diğer hadisede ise İtalya'nın başkentine gelen Hollandalı taraftarlar, 17. yüzyıldan kalma Barcaccia çeşmesine ciddi şekilde zarar vermiş ve bu durum İtalya'da infiale yol açmıştı.

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