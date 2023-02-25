Haberler UEFA Avrupa Ligi Budapeşte'ye doğru dev eşleşmeler

Budapeşte'ye doğru dev eşleşmeler

lAvrupa’nın 2 numaralı kupasında son 16 turu kuraları çekildi. l Bu kupada ülkemizi F.Bahçe temsil ediyor. Sevilla ile eşleşti l Juve, M.United, Arsenal, Roma gibi devler de yola devam ediyor l Bu sezon final, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Budapeşte'ye doğru dev eşleşmeler

AVRUPA'DA futbolun en önemli organizasyonları arasında yer alan Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. İlk maçlar 9 Mart'ta oynanacak. Rövanşlar 16 Mart'ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda final 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Ferenc Puskas Stadı'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Sevilla (İspanya)-FENERBAHÇE l Union Berlin (Almanya)-St. Gilloise (Belçika) l Juventus (İtalya)-Freiburg (Almanya) l Leverkusen (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan) l Sporting Lizbon (Portekiz)-Arsenal (İngiltere) l Manchester United (İngiltere)-Real Betis (İspanya) l Roma (İtalya)-Real Sociedad (İspanya) l S. Donetsk (Ukrayna)-Feyenoord (Hollanda)

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