Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Ivan Bebek Fenerbahçe maçında görev alacak

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Lig'inde mücadele edecek olan temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlarına çıkacak olan Trabzonspor - Ferencvaros maçında Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Deplasmanda Dinamo Kiev ile mücadele edecek Fenerbahçe'nin maçını Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek. Ivan Bebek Fenerbahçe maçında 4. hakemi olarak görev yapacak.
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir - Hearts maçını Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag - Sivasspor maçını Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak.