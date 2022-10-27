Manchester United Sheriff: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken E Grubu'nda Manchester United ile Sheriff arasında keyifli bir maç oynandı.

Oynanan mücadelede Manchester United rakibi Sheriff'i 3-0'lık skorla geçmesini bildi.

Ev sahibi ekipte ilk gol 44. dakikada Dalot'un ayağından geldi.

Ardından 65. dakikada sahneye Rashford çıktı ve takımını 65. dakikada 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

81. dakikada ise maça nokta koyan isim Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

Maç bu golle beraber 3-0 sona ererken UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Manchester United 12 puanla grubunda 2. sırada yer alıyor. Real Sociedad ise 15 puanla lider durumda bulunuyor.