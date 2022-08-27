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Ferençvaroş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup fikstürünün belli olmasının ardından sporseverler Ferençvaroş - Trabzonspor maçının detaylarını araştırıyor. Resmi bilgilerin paylaşılmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde rakip olan Ferençvaroş ve Trabzonspor'un karşılaşma detaylarına haberimizde yer verdik. İşte Ferençvaroş - Trabzonspor maçı tarihi, günü ve saati...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:02
Ferençvaroş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimlerinin sonuçlanmasının ardından Trabzonspor'un fikstürü belli oldu. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile eşleşmesinin ardından Trabzonspor'un rakibi ise Ferençvaroş olarak belirlendi. Fikstürlerin açıklanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Ferençvaroş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı. İşte Ferençvaroş - Trabzonspor karşılaşmasının tüm detayları...

FERENÇVAROŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nda oynayacağı maçların tarihleri açıklandı. Trabzonspor'un, H grubunda Kızılyıldız, Monaco ve Ferençvaroş ile eşleşmesinin ardından bordo mavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü de belli oldu. 8 Eylül Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ferençvaroş - Trabzonspor karşılaşması, sporseverler tarafından heyecanla beklenirken diğer maç tarihleri ise şöyle:

  • 8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor
  • 15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız
  • 6 Ekim Monaco-Trabzonspor
  • 13 Ekim Trabzonspor-Monaco
  • 27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor
  • 3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

FERENÇVAROŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak karşılaşmanın saati ise , TSİ ile 22.00 olarak duyuruldu. Maçın canlı olarak yayınlanacağı kanal ise henüz açıklanmadı.

FERENÇVAROŞ HAKKINDA

Ferençvaroş, Macaristan'ın futbol takımlarından birisidir. Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de kurulmuştur. Branşları; erkek futbolu, kadın futbolu, kadın hentbolu, erkek buz hokeyi, erkek sutopu, bisiklet, jimnastik, güreş ve yüzmedir.

Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 33 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2005-06 sezonunda UEFA kriterlerine uymadığı için Macaristan Liginde küme düşürülmüştür.

FERENÇVAROŞ KADROSU

  • Gergő Szécsi
  • Abraham Frimpong
  • Gergő Lovrencsics (2. Kaptan)
  • Tokmac Nguen
  • Oleksandr Zubkov ( Shakhtar'dan kiralık)
  • Ihor Kharatin
  • Leandro (kaptan)
  • Eldar Ćivić
  • Dávid Sigér
  • Bálint Vécsei
  • Mikalay Signevich
  • Endre Botka
  • Kenneth Otigba
  • Lukács Bőle
  • Miha Blažič
  • Marcel Heister
  • Lasha Dvali
  • Tamás Priskin
  • András Csonka
  • Gastón Lodico
  • Ammar Ramadan
  • Franck Boli
  • Krisztofer Szerető
  • Isael
  • Dénes Dibusz (3. kaptan)
  • Michal Škvarka
  • Roland Varga
  • Dávid Gróf
  • Somáli

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