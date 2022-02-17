Haberler UEFA Avrupa Ligi Sheriff Tiraspol Braga: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Sheriff Tiraspol Braga: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Şampiyonlar Ligi'nde alkış alan bir mücadele sergileyen Sheriff Tiraspol, UEFA Ligi'nde Braga'yı konuk etti. Maç, Sheriff'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:58
Sheriff Tiraspol Braga: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve Real Madrid, İnter, Shakhtar Donetsk'in olduğu D Grubu'na düşen Sheriff adını unutulmazlar arasına yazdırmıştı.

Devler Ligi'nde Madrid ekibini yenerek sükse yaratan Moldova temsilcisi, yıllardır Avrupa'da mücadele eden Shakhtar'ı da geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı.

Sheriff, Kupa 2'nin Son 16 Turu'nda Portekiz temsilcisi Braga'yla kozlarını paylaştı. Moldova ekibi, 43'te Sebastien Thill'in penaltısı ve 82'de Adama Traore'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0'lık skorla yıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Sheriff bu sonuçla gelecek hafta perşembe günü oynanacak rövanş öncesinde avantajı kaptı.

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