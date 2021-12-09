Lyon-Glasgow Rangers maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Lyon ve Rangers, Fransa'da kozlarını paylaşıyor. Lyon, maç öncesi grupta 15 puanla lider durumda bulunuyor Rangers ise 7 puanla 2 sırada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

LYON - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.45'te çalan Olimpik Lyon - Glasgow Rangers maçı EXXEN'den naklen ekranlara geliyor.

LYON - RANGERS İLK 11'LER

LYON: Pallersbeck, Vogel, Da Silva, Lukeba, Henrique, Caqueret, Keita, Cherki, Shaqiri, Ekombi, Dembele

RANGERS: McLoughlin, Patterson, Goldson, Bassey, Barisic, Wright, Lundstron, Kamara, Roofe, Kent, Hagi