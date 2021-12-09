İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda E, F, G ve H grup maçları sona erdi.

Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. 9 puanlı Lazio ise play-off turuna kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde Olimpik Marsilya, konuk ettiği Spartak Moskova'yı 35. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 yendi. 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

Sonuçlar:

E Grubu

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0

Lazio (İtalya) - Galatasaray: 0-0

F Grubu

Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka): 0-0

G Grubu

Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya): 3-2

H Grubu

West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1

Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya): 0-1