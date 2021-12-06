Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika spor haberi: Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı

Son dakika spor haberi: Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki son karşılaşmasını temsilcimiz Galatasaray'a karşı oynayacak olan Lazio'da, Ciro Immobile'nin sakatlığı endişeye neden olmuştu. Golcü oyuncunun sarı-kırmızılı takıma karşı oynayıp oynamayacağı netleşti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 07:58
Son dakika spor haberi: Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Lazio, deplasmanda Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la grup liderliği için önemli bir maça çıkacak olan İtalyan ekibinde Ciro Immobile'nin sakatlığı nedeniyle oyundan çıkması taraftarlarını endişelendirmişti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Immobile'nin tedbir amaçlı oyundan alındığı ve perşembe günü Galatasaray'a karşı sahadaki yerini alabileceği ifade edildi. 31 yaşındaki İtalyan golcü bu sezon Serie A'da çıktığı 14 maçta 13 gole imzasını attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan Galatasaray son maçta Lazio'ya konuk olacak. 11 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya'da kaybetmemesi durumunda grubunu lider tamamlayacak ve direkt olarak son 16 turuna yükselecek.

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