Spartak Moskova Napoli 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Eljif Elmas...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Spartak Moskova ile Napoli kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-1'lik Spartak Moskova'nın üstünlüğü ile sona erdi. Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 28. dakikalarda Alexandr Sobolev kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 64. dakikada Eljif Elmas'tan geldi.
Bu sonucun ardından Spartak Moskova puanını 7'ye yükseltti. Napoli ise 7 puanda kaldı.
Grubun son haftasında Napoli, sahasında Leicester City'i ağırlayacak. Spartak Moskova ise Legia Varşova deplasmanına konuk olacak.