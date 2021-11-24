Haberler UEFA Avrupa Ligi Spartak Moskova Napoli 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Eljif Elmas...

Spartak Moskova Napoli 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Eljif Elmas...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 5. maçında Spartak Moskova sahasında Napoli'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren golleri Alexandr Sobolev kaydetti. Napoli'nin tek golü Eljif Elmas'tan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:14
Spartak Moskova Napoli 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Eljif Elmas...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Spartak Moskova ile Napoli kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-1'lik Spartak Moskova'nın üstünlüğü ile sona erdi. Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 28. dakikalarda Alexandr Sobolev kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 64. dakikada Eljif Elmas'tan geldi.

Bu sonucun ardından Spartak Moskova puanını 7'ye yükseltti. Napoli ise 7 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Napoli, sahasında Leicester City'i ağırlayacak. Spartak Moskova ise Legia Varşova deplasmanına konuk olacak.

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