Haberler UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Lazio | CANLI

Marsilya - Lazio | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 23:26
Marsilya - Lazio | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio kozlarını paylaşıyor.


MARSİLYA - LAZIO İLK 11'LER

Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres, Cengiz Ünder, Guendouzi, Kamara, Lirola, Payet, Milik

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Alberto, Leiva, Basic, Anderson, Pedro, Immobile

MARSILYA - LAZIO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lazio maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'den itibaren Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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