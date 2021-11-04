Marsilya - Lazio | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio kozlarını paylaşıyor.
MARSİLYA - LAZIO İLK 11'LER
Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres, Cengiz Ünder, Guendouzi, Kamara, Lirola, Payet, Milik
Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Alberto, Leiva, Basic, Anderson, Pedro, Immobile
MARSILYA - LAZIO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Marsilya - Lazio maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'den itibaren Exxen'de canlı yayınlanıyor.