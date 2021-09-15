Avrupa Ligi start alıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, bugün başlıyor. 8 grupta toplam 32 takım, son 16 için mücadele edecek. Bugün ve yarın toplam 16 maç oynanacak. Organizasyon bugün 17.30'da Spartak Moskova-Legia Varşova karşılaşmasıyla başlıyor. Galatasaray, yarın 19.45'te evinde Lazio ile Fenerbahçe ise 22.00'de deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacak. Grup lideri olan takım son 16'ya kalacak. İkinci sıradaki ekip ise, Şampiyonlar Ligi üçüncüsüyle play-off oynayacak. Üçüncü basamaktaki takım, Konferans Ligi ikincisi ile play-off maçına çıkacak.