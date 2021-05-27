Villarreal kazandı biz üzüldük

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Villarreal, tam 22 penaltı atışının yapıldığı maçta Manchester United'ı penaltılarda 13-12 yenerek kupayı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı da ilgilendiren mücadelenin normal süresi Moreno ve Cavani'nin karşılıkla golleriyle 1-1 berabere bitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. 11'er penaltının atıldığı seri atışlarda ManU kalecisi De Gea golü atamadı ve Villarreal hem kupayı aldı , hem Ş.Lig biletini aldı. Bu sonuçla Galatasaray Devler Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak ve gruplar için 3 tur geçmek zorunda. Beşiktaş'ın kuraya 3. torbadan girmesi ise elemelerdeki sonuçlara bağlı.