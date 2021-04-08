Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal Slavia Prag: 1-1 | UEFA AVRUPA LİGİ ÖZET

: 1-1 | UEFA AVRUPA LİGİ ÖZET

ilk maçında , Emirates Stadı'nda 'ı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 01:09
Arsenal Slavia Prag: 1-1 | UEFA AVRUPA LİGİ ÖZET

ilk maçında , sahasında Çekya temsilcisi 'ı konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Slavia Prag avantajı son saniyelerde kapmayı başardı.

İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal 78'e kadar da sessiz kaldı. Bu dakikadan sonra Martinelli, Pepe, Elneny ve Aubameyang gibi isimler Arsenal'de oyuna dahili oldu. Beklenen gol de 86'da Aubameyang'ın asistinte Pepe'yle geldi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Holes, attığı golle maça dengeyi getirdi ve Arsenal'in avantajlı skor umutlarını bitiren isim oldu.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 15 Nisan Perşembe günü Prag'da oynanacak.

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