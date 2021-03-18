Haberler UEFA Avrupa Ligi Milan - Manchester United | CANLI

Milan - | CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan ekibi Milan sahasında İngilzi devi ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Zorlu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 22:59
Milan - Manchester United | CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Milli oyuncu 'nun formasını giydiği Milan, sahasında ile karşılaşacak. İlk maç 'de 1-1 berabere bitmişti.


MILAN - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER:

Milan: Donnarumma; , , , ; Meite, ; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, ; Castillejo

Manchester United: ; Wan-Bissaka, Lindelof, , ; , ; , Bruno Fernandes, James; Rashford

MILAN-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Milan - Manchester United maçısaat 23:00'dan itibaren beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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