Milan - Manchester United | CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Manchester United ile karşılaşacak. İlk maç İngiltere'de 1-1 berabere bitmişti.
MILAN - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER:
Milan: Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Krunic; Castillejo
Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Rashford
MILAN-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Milan - Manchester United maçısaat 23:00'dan itibaren beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.