Haberler UEFA Avrupa Ligi Leicester City - Slavia Prag: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

son 32 turu maçında 0-0'ın rövanşında ekibi sahasında ile karşı karşıya geldi. ve 'in formasını giydiği ekibi sahasında ekibine 2-0'lık skorla boyun eğdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 01:33
Leicester City - Slavia Prag: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

son 32 turu ikinci maçında ve 'nün takımı sahasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 49. dakikasında , konuk ekibi öne geçirdi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise 'nın golüyle Leicester City adeta havlu attı ve skor 2-0'a geldi.

ÇAĞLAR VE CENGİZ İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcularımız Söyüncü ve Ünder zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Çağlar 90 dakika sahada kalırken, Cengiz 80. dakikada oyundan alındı.

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