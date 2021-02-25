Leicester City - Slavia Prag: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.
King Power Stadı'nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 49. dakikasında Provod, konuk ekibi öne geçirdi.
Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise Sima'nın golüyle Leicester City adeta havlu attı ve skor 2-0'a geldi.
ÇAĞLAR VE CENGİZ İLK 11'DE BAŞLADI
Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Çağlar 90 dakika sahada kalırken, Cengiz 80. dakikada oyundan alındı.