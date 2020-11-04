Haberler UEFA Avrupa Ligi Sivas'ta Karabağ'a coşkulu karşılama

'ta 'a coşkulu karşılama

I Grubu'nda ile deplasmanda karşıya gelecek olan , şehre geldi. temsilcisi, bando takımı ile karşılanırken, konuk ekip yöneticilerine bayrak ve Kuran hediye edildi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:49
Sivas'ta Karabağ'a coşkulu karşılama

I Grubu 3'üncü maçında ile yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak , uçakla öğle saatlerinde 'a geldi. Konuk takım ve yöneticilerini Nuri Demirağ Havalimanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izci takımı bando ile karşıladı. Öğrencilerden oluşan izciler, kardeş ülke temsilcisine hoş geldiniz mesajı verirken, yöneticilerine ise ve bayrakları ile birlikte Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Daha sonra sırasıyla Azerbaycan ve Türkiye milli marşları seslendirildi. Misafir takım kafilesi ardından kendileri için hazırlanan otobüsle kent merkezine giderek kalacakları otele yerleşti.

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