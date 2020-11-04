Sivas'ta Karabağ'a coşkulu karşılama

Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında Sivasspor ile yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak Karabağ, uçakla öğle saatlerinde Sivas'a geldi. Konuk takım ve yöneticilerini Nuri Demirağ Havalimanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izci takımı bando ile karşıladı. Öğrencilerden oluşan izciler, kardeş ülke temsilcisine hoş geldiniz mesajı verirken, yöneticilerine ise Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile birlikte Kuran-ı Kerim hediye edildi.



Daha sonra sırasıyla Azerbaycan ve Türkiye milli marşları seslendirildi. Misafir takım kafilesi ardından kendileri için hazırlanan otobüsle kent merkezine giderek kalacakları otele yerleşti.