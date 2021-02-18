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son 32 turu programı! Hangi takım saat kaçta oynayacak?

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. , , , , gibi ekiplerin yer aldığı son 32 turu ilk maçları 18 şubat Perşembe günü tamamlanacak. Peki, hangi maç saat kaçta oynanacak. İşte günün maç programı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:40
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu programı! Hangi takım saat kaçta oynayacak?

son 32 turu programı şu şekilde;

20.55 Real Sociedad (İspanya) - (İngiltere)

20.55 Wolfsberger (Almanya) - (İngiltere)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - (İngiltere)

20.55 Young Boys (İsviçre) - (Almanya)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Braga (Portekiz) - (İtalya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Benfica (Portekiz) - (İngiltere)

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

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