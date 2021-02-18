UEFA Avrupa Ligi son 32 turu programı! Hangi takım saat kaçta oynayacak?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu programı şu şekilde;
20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)