Haberler UEFA Avrupa Ligi Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık UEFA Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

ve UEFA Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler ve 'a, perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda görev verdi. Çakır, -Arsenal maçında, Palabıyık ise - karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 13:03
Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık UEFA Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakemler ve , UEFA tarafından Avrupa Ligi son 32 turu maçlarında görevlendirildi.

Çakır, Portekiz'in ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçını yönetecek. 'nın başkenti 'daki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, ise AVAR olarak görev yapacak.

Palabıyık ise Avusturya'nın ile İngiltere'nin Hotspur takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında düdük çalacak.

'ın başkenti 'deki Puskas Arena Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.


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