Haberler UEFA Avrupa Ligi Cengiz Ünder siftah yaptı! Leicester City AEK: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

siftah yaptı! : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

G Grubu'ndaki son maçında 'yı ağırlayan , rakibini yenerek grup lideri olarak son 32 turuna kaldı. İngiliz ekibinde 90 dakika sahada kalan milli futbolcu takımının ilk golünü atarak galibiyette başrol oynadı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 01:15
Cengiz Ünder siftah yaptı! Leicester City AEK: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

G Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, Yunan rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup edip grubu galibiyetle noktaladı.

CENGİZ ÜNDER SİFTAH YAPTI!
Leicester City'de mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz , 12. dakikada attığı golle perdeyi açan isim oldu. Cengiz Ünder, Leicester kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Tilkiler'in diğer sayısı ise 14. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.

Leicester City bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken, aynı puanlı Braga ise ikinci olarak adını son 32 turuna yazdırdı.

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