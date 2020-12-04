UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz!

UEFA Avrupa Ligi'ne Türk futbolcular damga vurmaya devam ediyor... Fransız ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Hauge, Eikrem ve Galeno'yu geride bırakarak zirveye çıktı.

35 yaşındaki milli futbolcu, takımının Sparta Prag'ı 2-1 yendiği karşılaşmada 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olup, 80 ve 84. dakikalarda attığı 2 golle Fransız ekibini galibiyete taşıyan isim olmuştu.

5 HAFTANIN 3'ÜNE TÜRK DAMGASI!

5 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Türk futbcolsular 3 kez haftanın oyuncusu seçildi. Lille'de daha önce de Yusuf Yazıcı, UEFA tarafından 2 kez Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.