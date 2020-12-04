Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz!

'nde haftanın oyuncusu !

Fransız ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , tarafından 'nde haftanın oyuncusu seçildi. 35 yaşındaki yıldız, Lille'in 'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 77. dakikada girip 4 dakika içinde attığı gollerle takımına galibiyeti getirmişti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 17:45
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz!

'ne Türk futbolcular damga vurmaya devam ediyor... Fransız ekibi 'de forma giyen , UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Hauge, Eikrem ve Galeno'yu geride bırakarak zirveye çıktı.

35 yaşındaki milli futbolcu, takımının 'ı 2-1 yendiği karşılaşmada 77. dakikada 'nın yerine oyuna dahil olup, 80 ve 84. dakikalarda attığı 2 golle Fransız ekibini galibiyete taşıyan isim olmuştu.

5 HAFTANIN 3'ÜNE TÜRK DAMGASI!

5 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Türk futbcolsular 3 kez haftanın oyuncusu seçildi. Lille'de daha önce de Yusuf Yazıcı, UEFA tarafından 2 kez Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.

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