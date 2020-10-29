Haberler UEFA Avrupa Ligi Milan 3-0 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

Milan 3-0 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi H Grubu maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalyan ekibi Milan sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan zorlu karşılaşma Milan'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 13:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:02
Milan 3-0 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi'nde heyecan gecenin maçları ile devam etti.

H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan zorlu mücadele Milan'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İtalyan ekibine galibiyeti geyiren golleri Brahim Diaz, Rafael Leao ve Diogo Dalot kaydetti.

Bu sonuçla Milan gruptaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Gecenin diğer maçında Lille ile Celtic karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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