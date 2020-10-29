Milan 3-0 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan gecenin maçları ile devam etti.
H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan zorlu mücadele Milan'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
İtalyan ekibine galibiyeti geyiren golleri Brahim Diaz, Rafael Leao ve Diogo Dalot kaydetti.
Bu sonuçla Milan gruptaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Gecenin diğer maçında Lille ile Celtic karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.