Haberler UEFA Avrupa Ligi AEK 1-2 Leicester City | MAÇ SONUCU | Cengiz Ünder'li Leicester kazanmayı bildi

1-2 Leicester City | MAÇ SONUCU | Cengiz Ünder'li Leicester kazanmayı bildi

Avrupa Ligi'nde G grubu 2. hafta mücadelesinde sahasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'i konuk etti. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Leicester City 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:55
AEK 1-2 Leicester City | MAÇ SONUCU | Cengiz Ünder'li Leicester kazanmayı bildi

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor... G grubu 2. hafta mücadelesinde sahasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'i konuk etti.

Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Leicester City 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jamie Vardy (P) ve 39. dakikada Hamza Choudhury kaydetti.

AEK takımının tek golü ise 48. dakikada Muamer Tankovic'den geldi.

SAHADA 66 DAKİKA KALDI

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 66. dakikada oyundan çıkarak yerini Dennis Praet'e bıraktı.

İŞTE G GRUBUNDA PUAN DURUMU

Braga: 6

Leicester City: 6

AEK: 0

Zorya: 0

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