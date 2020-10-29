Geri dönüşün fitilini Zeki Çelik ateşledi | Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde H grubu 2. hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Lille sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Burak Yılmaz oyuna 64'üncü dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Lille 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Fransız temsilcisinin ilk golünü milli futbolcumuz Zeki Çelik kaydetti. İkinci gole ise Ikone imzasını attı.

Celtic'in gollerini ise Mohamed Elyounoussi kaydetti.

Bu sonuçla Lille gruptaki puanını 4'e yükseltti. Celtic ise gruptaki ilk puanını aldı.

H Grubunda oynanan diğer karşılaşmada ise Milan sahasında Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.