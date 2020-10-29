Haberler UEFA Avrupa Ligi Geri dönüşün fitilini Zeki Çelik ateşledi | Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU

Geri dönüşün fitilini Zeki Çelik ateşledi | Lille 2-2 | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi'nde H grubu 2. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında 'i konuk etti. Fransız temsilcisi 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Lille'in ilk golü Zeki Çelik'ten geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:04
Geri dönüşün fitilini Zeki Çelik ateşledi | Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi'nde H grubu 2. hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Lille sahasında ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Burak Yılmaz oyuna 64'üncü dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Lille 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Fransız temsilcisinin ilk golünü milli futbolcumuz Zeki Çelik kaydetti. İkinci gole ise Ikone imzasını attı.

Celtic'in gollerini ise Mohamed Elyounoussi kaydetti.

Bu sonuçla Lille gruptaki puanını 4'e yükseltti. Celtic ise gruptaki ilk puanını aldı.

H Grubunda oynanan diğer karşılaşmada ise Milan sahasında Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

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