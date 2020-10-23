Haberler UEFA Avrupa Ligi Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde!

'nde haftanın 11'inde!

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu , 'nde 'a karşı yaptığı hat-trick'in ardından haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 14:46
Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde!

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu , 'nde haftanın 11'ine seçildi. Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda 'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic ()

Defans: James Tavernier (Rangers), (), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp)

Orta saha: Karim Bellarabi (), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal)

Forvet: Darwin Nunez (), Yusuf Yazıcı (Lille)



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