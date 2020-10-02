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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? 'un rakipleri belli olacak!

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz . 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimine katılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan organizasyon hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 11:33
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor'un rakipleri belli olacak!

Avrupa Ligi'nde kura heyecanı başlıyor. Süper Lig temsilcimiz Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi 2 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Temsilcimiz Demir Grup , kura çekimine 4. torbadan katılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kura çekimleri 2 Ekim Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Kura çekimi Avrupa Ligi'nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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