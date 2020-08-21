Sevilla 3-2 Inter | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu!

3-2 | MAÇ SONUCU

Sevilla 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

'nın Köln şehirnde oynanan finalinde 'i 3-2 mağlup eden mutlu sona ulaştı. Luuk de Jong (2) ve 'un golleriyle zafere uzanan İspanyol ekibi, Kupa 2'de oynadığı tüm finalleri kazanıp Avrupa Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti.

finalinde ile , 'nın Köln şehrindeki Rhein Energie Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İspanyol ekibi Sevilla, güçlü rakibi karşısında sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Sevilla'ya zaferi getiren golleri 12 ve 33'te Luuk de Jong ile 74'te kaydetti. Inter'in golleri ise 5'te (pen.) ile 35'te Diego Godin'den geldi.

SEVILLA 6'DA 6 YAPTI!
Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını koruyan Sevilla, Kupa 2'de çıktığı tüm finallerden zaferle ayrılıp Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı. Sevilla'nın söz konusu 6 şampiyonluğun tamamını 14 yılda elde etmesi de dikkat çekti. (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020)

INTER 22 YILLIK HASRETİ DİNDİREMEDİ
Kupa 2'yi daha önce 3 kez müzesine götüren ve son şampiyonluğunu 1998 yılında yaşayan Inter, 5. finalinde 2. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 00:36
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