Sevilla 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Inter, Almanya'nın Köln şehrindeki Rhein Energie Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İspanyol ekibi Sevilla, güçlü rakibi karşısında sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Sevilla'ya zaferi getiren golleri 12 ve 33'te Luuk de Jong ile 74'te Diego Carlos kaydetti. Inter'in golleri ise 5'te Romelu Lukaku (pen.) ile 35'te Diego Godin'den geldi.

SEVILLA 6'DA 6 YAPTI!

Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını koruyan Sevilla, Kupa 2'de çıktığı tüm finallerden zaferle ayrılıp Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı. Sevilla'nın söz konusu 6 şampiyonluğun tamamını 14 yılda elde etmesi de dikkat çekti. (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020)

INTER 22 YILLIK HASRETİ DİNDİREMEDİ

Kupa 2'yi daha önce 3 kez müzesine götüren ve son şampiyonluğunu 1998 yılında yaşayan Inter, 5. finalinde 2. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.