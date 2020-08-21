Almanya'nın Köln şehirnde oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla mutlu sona ulaştı. Luuk de Jong (2) ve Diego Carlos'un golleriyle zafere uzanan İspanyol ekibi, Kupa 2'de oynadığı tüm finalleri kazanıp Avrupa Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Inter, Almanya'nın Köln şehrindeki Rhein Energie Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
İspanyol ekibi Sevilla, güçlü rakibi karşısında sahadan 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Sevilla'ya zaferi getiren golleri 12 ve 33'te Luuk de Jong ile 74'te Diego Carlos kaydetti. Inter'in golleri ise 5'te Romelu Lukaku (pen.) ile 35'te Diego Godin'den geldi.
SEVILLA 6'DA 6 YAPTI!
Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını koruyan Sevilla, Kupa 2'de çıktığı tüm finallerden zaferle ayrılıp Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı. Sevilla'nın söz konusu 6 şampiyonluğun tamamını 14 yılda elde etmesi de dikkat çekti. (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020)
INTER 22 YILLIK HASRETİ DİNDİREMEDİ
Kupa 2'yi daha önce 3 kez müzesine götüren ve son şampiyonluğunu 1998 yılında yaşayan Inter, 5. finalinde 2. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 00:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla 3-2 Inter | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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