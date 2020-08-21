Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı

Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı

Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı

finalinde Sevilla ağlarını sarsan Inter'li , Kupa 2'de üst üste 11 maçta da gol atmayı başararak rekorunu geliştirdi.

İtalyan devi Inter'in yıldız ismi rekora doymuyor! Milano ekibinin Belçikalı gol makinesi, takımının finalinde karşılaştığı Sevilla'yı da boş geçmedi.

Lukaku, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında penaltıdan fileleri havalandırarak üst üste 11. Avrupa Ligi maçında da gol sevinci yaşadı.

Lukaku böylece, bu alanda kendisine ait olan 10 maçlık rekoru 11 maça yükseltti.

  1. 21.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA