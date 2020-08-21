Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı

İtalyan devi Inter'in yıldız ismi Romelu Lukaku rekora doymuyor! Milano ekibinin Belçikalı gol makinesi, takımının UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sevilla'yı da boş geçmedi.

Lukaku, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında penaltıdan fileleri havalandırarak üst üste 11. Avrupa Ligi maçında da gol sevinci yaşadı.

Lukaku böylece, bu alanda kendisine ait olan 10 maçlık rekoru 11 maça yükseltti.