Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ağlarını sarsan Inter'li Romelu Lukaku, Kupa 2'de üst üste 11 maçta da gol atmayı başararak rekorunu geliştirdi.
İtalyan devi Inter'in yıldız ismi Romelu Lukaku rekora doymuyor! Milano ekibinin Belçikalı gol makinesi, takımının UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sevilla'yı da boş geçmedi.
Lukaku, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında penaltıdan fileleri havalandırarak üst üste 11. Avrupa Ligi maçında da gol sevinci yaşadı.
Lukaku böylece, bu alanda kendisine ait olan 10 maçlık rekoru 11 maça yükseltti.
- 21.08.2020
- Rekora doymuyor! Lukaku seriyi 11 maça çıkardı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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