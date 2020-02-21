UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı. Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2
Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0
- 21.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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