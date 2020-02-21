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21 Şubat 2020, Cuma
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'nde son 32 turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlandı

son 32 turu ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı. Turnuvadaki tek temsilcimiz , Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı. Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

Roma () - Gent (): 1-0

Wolfsburg () - Malmö (İsveç): 2-1

AZ Alkmaar () - LASK (): 1-1

(Yunanistan) - (): 0-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3

(Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (): 4-0

  1. 21.02.2020
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