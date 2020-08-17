Inter 5-0 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla'nın finaldeki rakibi Inter! Shakhtar'a gol oldu yağdı

5-0 | MAÇ SONUCU

Inter 5-0 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU

yarı final maçında , 'i 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Martinez (2), D'Ambrosio ve Lukaku'nun (2) golleriyle zafere uzanan İtalyan devi, finalde Sevilla'nın rakibi oldu.

yarı final maçında ile , 'nın Düsseldorf kentinde karşı karşıya geldi.

İtalyan devi Inter, rakibini beklenenden daha rahat bir oyunla 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Sevilla'nın rakibi oldu.

Inter'e finali getiren golleri 19 ve 74'te Lautaro Martinez, 64'te D'Ambrosio ile 78 ve 83'te kaydetti.

DEV FİNAL CUMA GÜNÜ
8'li final formatında 'da düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde final karşılaşması Sevilla ile Inter arasında oynanacak. Köln'de bulunan Rheinenergie Stadı'nın ev sahipliği yapacağı zorlu mücadele 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.

  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 23:53
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