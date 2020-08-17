Inter 5-0 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Inter, Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Martinez (2), D'Ambrosio ve Lukaku'nun (2) golleriyle zafere uzanan İtalyan devi, finalde Sevilla'nın rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Inter ile Shakhtar Donetsk, Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşı karşıya geldi.
İtalyan devi Inter, rakibini beklenenden daha rahat bir oyunla 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Sevilla'nın rakibi oldu.
Inter'e finali getiren golleri 19 ve 74'te Lautaro Martinez, 64'te D'Ambrosio ile 78 ve 83'te Romelu Lukaku kaydetti.
DEV FİNAL CUMA GÜNÜ
8'li final formatında Almanya'da düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde final karşılaşması Sevilla ile Inter arasında oynanacak. Köln'de bulunan Rheinenergie Stadı'nın ev sahipliği yapacağı zorlu mücadele 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 23:53
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