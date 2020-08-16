Sevilla 2-1 Manchester United | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final mücadelesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanyol ekibi Sevilla, finale adını yazdırdı.
Sevilla ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleye iyi başlayan İngiliz ekibi Manchester United oldu. Kırmızı Şeytanlar, 9. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Sevilla, 25. dakikada Suso ile durumu 1-1'e getirdi. Zorlu maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da birbirine üstünlük kurmak için mücadele verirken golü bulan taraf İspanyol ekibi oldu. 78. dakikada Jesus Navas'ın asistinde meşin yuvarlağı ağlara gönderen Hollandalı santrfor Luuk de Jong skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sevilla, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.
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- 16.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 00:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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