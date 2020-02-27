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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Basel tek golle son 16'ya uçtu!

1-0 APOEL| MAÇ SONUCU

Basel 1-0 APOEL| MAÇ SONUCU

son 32 turunda temsilcisi , ekibi APOEL ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Basel, evindeki rövanşı da 1-0'lık skorla galip tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırdı.

son 32 turu rövanşında , St. Jakop Park'ta APOEL'i konuk etti. İlk maçta 'da aldığı 3-0'lık galibiyetle turun kapısını aralayan ekibi, rövanş mücadelsinden de 1-0'lık skorla galip ayrılıp son 16'ya kaldı.

Basel'in galibiyet sayısını 38. dakikada penaltıdan Fabian Frei kaydetti.

İsviçre temsilcisi, 'un da yer aldığı ilk tur grubunu 13 puanla zirvede tamamlamıştı.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 22:58
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