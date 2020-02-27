Basel 1-0 APOEL| MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Basel, St. Jakop Park'ta APOEL'i konuk etti. İlk maçta Güney Kıbrıs'da aldığı 3-0'lık galibiyetle turun kapısını aralayan İsviçre ekibi, rövanş mücadelsinden de 1-0'lık skorla galip ayrılıp son 16'ya kaldı.

Basel'in galibiyet sayısını 38. dakikada penaltıdan Fabian Frei kaydetti.

İsviçre temsilcisi, Trabzonspor'un da yer aldığı ilk tur grubunu 13 puanla zirvede tamamlamıştı.