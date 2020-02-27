Basel 1-0 APOEL| MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsviçre temsilcisi Basel, Güney Kıbrıs ekibi APOEL ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Basel, evindeki rövanşı da 1-0'lık skorla galip tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Basel, St. Jakop Park'ta APOEL'i konuk etti. İlk maçta Güney Kıbrıs'da aldığı 3-0'lık galibiyetle turun kapısını aralayan İsviçre ekibi, rövanş mücadelsinden de 1-0'lık skorla galip ayrılıp son 16'ya kaldı.
Basel'in galibiyet sayısını 38. dakikada penaltıdan Fabian Frei kaydetti.
İsviçre temsilcisi, Trabzonspor'un da yer aldığı ilk tur grubunu 13 puanla zirvede tamamlamıştı.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 22:58
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Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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